Создать лендинг с фомой обратной связи

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Нужно разработка сайта под ключ, на моем хостинге, со всема необходимыми настройками сервера. Дизайн готов. Нужен фактически функциональный лендинг. Необходимо сделать адекватное отображение на мобильніх девайсах и мониторах с разными типами разширения. Также нужна отправка писем на почту с использованием smtp сервера и прикрепить счетчик обратного отчета.
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