Создать лендинг с фомой обратной связи

$100
HTML-версткаЗавершен5 заявок122 просмотра
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Нужно разработка сайта под ключ, на моем хостинге, со всема необходимыми настройками сервера. Дизайн готов. Нужен фактически функциональный лендинг. Необходимо сделать адекватное отображение на мобильніх девайсах и мониторах с разными типами разширения. Также нужна отправка писем на почту с использованием smtp сервера и прикрепить счетчик обратного отчета.

10 лет назад
vanjaradul
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Kol9dyn
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
1 день
Результатом доволен! Коля работал быстро и на совесть.. Все правки которые я ему отправлял быстро принимал в работу. Акуратный. Слово держит. Сделал счетчик обратного отчета и бесплатно помог с UTM метками, за что отдельное спасибо! шустрий парень. буду обращатся еще
С Иваном приятно иметь дело. Слова держит, с оплатой проблем не было, с ТЗ все всегда ясно
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