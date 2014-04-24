Создать лендинг с фомой обратной связи

Результатом доволен! Коля работал быстро и на совесть.. Все правки которые я ему отправлял быстро принимал в работу. Акуратный. Слово держит. Сделал счетчик обратного отчета и бесплатно помог с UTM метками, за что отдельное спасибо! шустрий парень. буду обращатся еще