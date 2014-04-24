Верстка, программирование, CMS - Landing Page

Необходимо сверстать 6 макетов HTML-5+CSS+JavaScript+JQuery. Подробности на образцах во вложении и при дальнейшем общении. Жду предложений по стоимости и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, коллеги!
Необходима верстка, программирование и «натяжка» PSD-макета. Макет разбит на папки, которые подсвечены. Слои не подписаны. Шрифты прилагаются.
Технические требования
Верстка
Необходимо сверстать макет так, чтобы открывался во всех современных популярных браузерах: IE 8+, Opera, Firefox, Chrome family, Safari.
Никаких горизонтальных прокруток быть не должно. Где можно сделать шрифтом, а не картинкой, нужно это сделать.
Шрифт используется один из google web fonts, а второй придется «прикрутить» любым удобным для вас способом.
Программирование
1. Клик по верхнему меню плавно прокручивает страницу на соответствующий блок
2. Верхнее меню при отступе от верха 100px делается в плашку «прилепленную» к верху экрана. Она должна появится плавно.
3. Блок озаглавленный "Готовые решения" - должен быть простой слайдер без автоскроллинга. Вместе со сменой картинки должны меняться: а) заголовок, который сейчас «Wind System»; б) текст на белой плашке внизу слайда, который сейчас «ВЕТРЯНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»; в) текст под слайдером. Навигационные кнопки плавно появляются при наведении. Клик по кнопке активирует следующий/предыдущий слайд и меняет сопутствующие тексты.
4. Блок с оборудованием. Верхняя полоска остается статичной. Верхний треугольник, нижний треугольник и нижняя полоска находятся по умолчанию над и под первым слева оборудованием, а при наведении на другое оборудование плавно перемещаются к нему. При клике на оборудование текст под блоком с оборудованием меняется. Верхний треугольник, нижний треугольник и нижняя полоска остаются над и под тем оборудованием, на которое кликнули.
4. Наши объекты. Изображения остаются в том виде в котором и есть. При наведении фото плавно затеняется и появляется короткое описание объекта. При клике никаких действий производить не нужно.
CMS
Предпочтительно wordpress. Текстовые блоки реализовать с помощью произвольных полей. Поля должны быть внятно названы.
Порядок приемки и оплаты работ
Исполнитель выполняет верстку и программирование, размещает работу на тестовом хостинге для демонстрации. При возможных незначительных правках выполняет их. После этого верстка утверждается.
Далее исполнитель привязывает сверстанные веб-страницы к системе управления, дает доступ на тестовом хостинге. При возможных незначительных правках выполняет их. Затем публикует готовый проект на хостинг заказчика
Оплата производится после выполнения работ с помощью WebMoney или денежным переводом Contact. Также возможен вариант безопасной сделки.
Дорогие коллеги, от вас требуется указать сроки и суммы этапов работ в таком формате:
1. Верстка - t - $
2. Программирование - t - $
3. CMS - t - $
Если вы, например, верстаете, но не программируете все-равно делайте отклик. Просто поставьте только верстку.
Это предложение для фрилансеров. Студии и посредники будут игнорироваться.
Благодарю вас и жду предложений.
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