Верстка, программирование, CMS - Landing Page

Приветствую, коллеги!

Необходима верстка, программирование и «натяжка» PSD-макета. Макет разбит на папки, которые подсвечены. Слои не подписаны. Шрифты прилагаются.

Технические требования

Верстка

Необходимо сверстать макет так, чтобы открывался во всех современных популярных браузерах: IE 8+, Opera, Firefox, Chrome family, Safari.

Никаких горизонтальных прокруток быть не должно. Где можно сделать шрифтом, а не картинкой, нужно это сделать.

Шрифт используется один из google web fonts, а второй придется «прикрутить» любым удобным для вас способом.

Программирование

1. Клик по верхнему меню плавно прокручивает страницу на соответствующий блок

2. Верхнее меню при отступе от верха 100px делается в плашку «прилепленную» к верху экрана. Она должна появится плавно.

3. Блок озаглавленный "Готовые решения" - должен быть простой слайдер без автоскроллинга. Вместе со сменой картинки должны меняться: а) заголовок, который сейчас «Wind System»; б) текст на белой плашке внизу слайда, который сейчас «ВЕТРЯНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»; в) текст под слайдером. Навигационные кнопки плавно появляются при наведении. Клик по кнопке активирует следующий/предыдущий слайд и меняет сопутствующие тексты.

4. Блок с оборудованием. Верхняя полоска остается статичной. Верхний треугольник, нижний треугольник и нижняя полоска находятся по умолчанию над и под первым слева оборудованием, а при наведении на другое оборудование плавно перемещаются к нему. При клике на оборудование текст под блоком с оборудованием меняется. Верхний треугольник, нижний треугольник и нижняя полоска остаются над и под тем оборудованием, на которое кликнули.

4. Наши объекты. Изображения остаются в том виде в котором и есть. При наведении фото плавно затеняется и появляется короткое описание объекта. При клике никаких действий производить не нужно.

CMS

Предпочтительно wordpress. Текстовые блоки реализовать с помощью произвольных полей. Поля должны быть внятно названы.

Порядок приемки и оплаты работ

Исполнитель выполняет верстку и программирование, размещает работу на тестовом хостинге для демонстрации. При возможных незначительных правках выполняет их. После этого верстка утверждается.

Далее исполнитель привязывает сверстанные веб-страницы к системе управления, дает доступ на тестовом хостинге. При возможных незначительных правках выполняет их. Затем публикует готовый проект на хостинг заказчика

Оплата производится после выполнения работ с помощью WebMoney или денежным переводом Contact. Также возможен вариант безопасной сделки.

Дорогие коллеги, от вас требуется указать сроки и суммы этапов работ в таком формате:

1. Верстка - t - $

2. Программирование - t - $

3. CMS - t - $

Если вы, например, верстаете, но не программируете все-равно делайте отклик. Просто поставьте только верстку.

Это предложение для фрилансеров. Студии и посредники будут игнорироваться.

Благодарю вас и жду предложений.