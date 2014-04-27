Доработки по Modx

Приветствую, коллеги! Необходима верстка, программирование и «натяжка» PSD-макета. Макет разбит на папки, которые подсвечены. Слои не подписаны. Шрифты прилагаются. Технические требования Верстка Необходимо сверстать макет так, чтобы открывался во всех современных популярных браузерах: IE 8+, Opera, Firefox, Chrome family, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам сайт: http://chas.burotest.ru/
http://chas.burotest.ru/9/10/19.html "кожа" рвётся, а должна растягиваться http://clip2net.com/s/7hugeO Далее:
1. Псевдоним в любом новом разделе (в том числе и в товаре) должен
прописываться автоматически.
2. При публикации в разделе "содержимое ресурса" должен быть установлен
редактор для текста!
3. на сайте доработать карточку товара: текст залезает на картинку, фото
получается слишком большое (нужен модуль, который показывает ее в
уменьшенном варианте, а при клике на изображение - увеличивает)
http://chas.burotest.ru/9/10/19.html
надо по аналогии как здесь
http://www.toplombard.ru/katalog/rolex/oyster-perpetual-deepsea/116660-0001.html
4. Возможность добавления дополнительных изображений
5. Нужен шаблон товара для определенной категории ( т.е. часы), где есть
поля, в которых нужно выбрать параметры или прописать, а также
возможность добавления дополнительных полей:
Вид механизма
Механизм
Материал корпуса
Водозащита
Стекло
Крепление
6. поиск выровнять как в макете - http://clip2net.com/s/7hw3N7
Указывайте цену и сроки. Без них, заявка рассматриваться не будет.
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