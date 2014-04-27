Доработки по Modx

Сам сайт: http://chas.burotest.ru/

http://chas.burotest.ru/9/10/19.html "кожа" рвётся, а должна растягиваться http://clip2net.com/s/7hugeO Далее:

1. Псевдоним в любом новом разделе (в том числе и в товаре) должен

прописываться автоматически.

2. При публикации в разделе "содержимое ресурса" должен быть установлен

редактор для текста!

3. на сайте доработать карточку товара: текст залезает на картинку, фото

получается слишком большое (нужен модуль, который показывает ее в

уменьшенном варианте, а при клике на изображение - увеличивает)

http://chas.burotest.ru/9/10/19.html

надо по аналогии как здесь

http://www.toplombard.ru/katalog/rolex/oyster-perpetual-deepsea/116660-0001.html

4. Возможность добавления дополнительных изображений

5. Нужен шаблон товара для определенной категории ( т.е. часы), где есть

поля, в которых нужно выбрать параметры или прописать, а также

возможность добавления дополнительных полей:

Вид механизма

Механизм

Материал корпуса

Водозащита

Стекло

Крепление

6. поиск выровнять как в макете - http://clip2net.com/s/7hw3N7

Указывайте цену и сроки. Без них, заявка рассматриваться не будет.