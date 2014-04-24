Верстка макета в html+css

Сам сайт: http://chas.burotest.ru/ http://chas.burotest.ru/9/10/19.html "кожа" рвётся, а должна растягиваться http://clip2net.com/s/7hugeO Далее: 1. Псевдоним в любом новом разделе (в том числе и в товаре) должен прописываться автоматически. 2. При публикации в разделе "содержимое ресурса" должен быть установлен редактор для ...