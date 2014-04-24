Верстка макета в html+css

HTML-версткаЗакрыт34 заявки316 просмотров
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Вёрстка простого лендинга. Форма заказа должна плавать по всей прокрутке сайта. Форма заказа должна отправлять данные на мыло

HTMLCSS
10 лет назад
Vladike
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
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