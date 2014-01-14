Коротко обо мне:
Специализация — верстка сайтов.
Опыт верстки - более 3 лет.
Отличные знания HTML(4,5), Jade, CSS(2,3), SASS/Compass, JQuery.
При разработке сайтов использую множество проверенных на практике приемов и техник верстки, а также различные инструменты и технологии (препроцессоры, шаблонизаторы, плагины и др.).
Это позволяет:
1) повысить скорость верстки сайтов.
2) повысить скорость верстки новых страниц либо доработок.
3) внести необходимые изменения или дополнения без переделки всего сайта.
Ответственен и внимателен. Всегда на связи.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.
Навыки:
PSD to HTML/CSS
- качественная, семантичная, валидная, кроссбраузерная вёрстка;
- кроссбраузерность (IE8+; Chrome, Firefox, Opera – последние версии);
- резиновая верстка, адаптивная верстка;
JavaScript, JQuery, JQuery UI
- Подключение и настройки плагинов;
- Написание собственных скриптов.
Способы оплаты:
Webmoney, QIWI, Альфабанк, Приватбанк
#52