messer84

Максим Воробьев messer84

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественная верстка. HTML5/CSS3/JQuery.

Коротко обо мне:

Специализация — верстка сайтов. 

Опыт верстки  - более 3 лет.

Отличные знания HTML(4,5), Jade, CSS(2,3), SASS/Compass, JQuery.

При разработке сайтов использую множество проверенных на практике приемов и техник верстки, а также различные инструменты и технологии (препроцессоры, шаблонизаторы, плагины и др.).

Это позволяет:

1) повысить скорость верстки сайтов. 

2) повысить скорость  верстки новых страниц либо доработок.

3) внести необходимые изменения или дополнения без переделки всего сайта. 

Ответственен и внимателен. Всегда на связи.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.

Навыки:

PSD to HTML/CSS

- качественная, семантичная, валидная, кроссбраузерная вёрстка;

- кроссбраузерность (IE8+; Chrome, Firefox, Opera – последние версии);

- резиновая верстка, адаптивная верстка;

JavaScript, JQuery, JQuery UI

- Подключение и настройки плагинов;

- Написание собственных скриптов.

Способы оплаты:

Webmoney, QIWI, Альфабанк, Приватбанк

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Отзывы заказчиков

Vika_BB
Вика 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт-портал
HTML
Максим быстро выполнил сложный проект по верстке, с опережением сроков и детальным соблюдением ТЗ. Данный исполнитель выполняет не первый проект для нашей студии и всегда работает одинаково слаженно и качественно. Смело могу его рекомендовать как очень ответственного и грамотного специалиста.
Очень доволен сотрудничеством с Вероникой. Всегда четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$110
10 баллов
11 лет назад
Сверстать макет в HTML
HTML
Понравилось работать с Максимом. Соблюдает сроки, ответственный в работе, всегда на связи. Будем сотрудничать и дальше!
Исключительно положительное мнение о работе с Алексеем. Отличный заказчик! С удовольствием продолжу работать над его заказами.
Ответный отзыв
handron
Ирина 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Фрилансер
Уважаемый Максим! Выражаем вам благодарность за выполненную работу. В процессе сотрудничества вы зарекомендовали себя как порядочный и надежный партнер, способный решить нестандартные задачи. Все проекты были сделаны качественно и в срок. Будем рады дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую! Всегда на связи! С уважением Ирина Хандрикова.
Полностью доволен сотрудничеством с Ириной! Предельно понятная постановка задачи, быстрая оплата. Буду рад сотрудничать в будущем!
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stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Несложная верстка в HTML 5
HTML
Качественная технологичная верстка. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством. Хорошо поставленная задача. Моментальная оплата. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Prosergei
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать верстку
Исполнитель показал себя с хорошей стороны! Советую!
Доволен сотрудничеством. Хорошо поставленная задача. Моментальная оплата. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#480