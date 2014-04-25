Нужен опытный верстальщик(програмист) Opencart.

$250
HTML-версткаЗакрыт12 заявок173 просмотра
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Приглашаю к сотрудничеству на постоянной основе опытного верстальщика.

Работа удаленная, оплата по факту.

Работа с магазинами на OpenCart.

Ничего сложного обычная верстка с PSD исходника.

OpenCart
10 лет назад
olegshpachuk
Олег 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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