Нужен опытный верстальщик(програмист) Opencart.

Приветствую. Всё просто нужно сверстать одну страницу. Простой HTML код, наличие стилей на текст. отсутствие ссылок, как таковых. автоподгонка под разрешение экрана пользователя, минималка 1024х768. Макет прикрепляю в jpg. Исполнителю будет предоставлен PSD. Оплата по факту. Оплата ЯД, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю к сотрудничеству на постоянной основе опытного верстальщика.
Работа удаленная, оплата по факту.
Работа с магазинами на OpenCart.
Ничего сложного обычная верстка с PSD исходника.
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