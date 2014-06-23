Верстка макета

В макете 5 страниц. Верстка html

Скачать прайс лист - заказать - это одна и та же кнопка в разных состояниях

Поиск по сайту при клике надпись должна пропадать

На главной слайдер, картинки меняются по времени или при клике на уменьшенные картинки

На макете водопровод - при наведение на текст, должен всплывать попап.