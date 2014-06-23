Верстка макета

Нужно сверстать 6 страниц. Главная и 5 внутренних. Макеты в psd. Главная страница уже наполовину сверстана http://4.kvadrata.z8.ru/list4.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В макете 5 страниц. Верстка html
Скачать прайс лист - заказать - это одна и та же кнопка в разных состояниях
Поиск по сайту при клике надпись должна пропадать
На главной слайдер, картинки меняются по времени или при клике на уменьшенные картинки
На макете водопровод - при наведение на текст, должен всплывать попап.
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