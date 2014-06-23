Верстка макета

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок255 просмотров
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В макете 5 страниц. Верстка html

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Поиск по сайту при клике надпись должна пропадать

На главной слайдер, картинки меняются по времени или при клике на уменьшенные картинки

На макете водопровод - при наведение на текст, должен всплывать попап.

10 лет назад
aligarh
Тимур 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
key1980
Сергей 
43 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$55
3 дня
Все отлично
Хороший заказчик, рекомендую.
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