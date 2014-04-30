Требуется скопировать\сверстать HTML5/js сайт

HTML-версткаЗавершен1 заявка149 просмотров
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Требуется скопировать HTML5/java script сайт и сделать его как готовую верстку

адрес сайта satoshi bet .com

Хотелось бы человека с желанием дальнейшего сотрудничества чтоб изменять этот сайт (логотип, функционал когда я все дорисую и добавить свою уникальность)

но сейчас пока нужно просто копию, вот детали:

1. Нужно чтоб сайт также ресайзился под мобилы, ipadы и pc как сейчас

2. Нужно чтоб копия выглядела как верстка, а не просто копия. (чтоб была без лишнего мусора со старого сайта)

3. Еще нужно чтоб было удобно добавлять/убирать кнопки или переводы сайта для знающего html человека. хотя любые варианты приветствуются и/или по скайпу 15–30 минут показать как библиотеками пользоваться. например чтоб кнопки поменять и т.д.

4. Еще чтоб все front-end фишки (html5, java script библиотеки и т.д быле перенесены ивместе с настройками.

5. Чтоб ссылки не ссылались на старый сайт, а все линки на сайте были внутренними.

6. Любые пожелания\рекомендации приветствуются

Если готовы взяться, оставьте свои детали в заявке и я с вами свяжусь

https://docs.google.com/forms/d/1UnVUsNKd-cxQEBe8w86gE2kONlsJEW98rFAui-OgdFc/viewform

Не знаю или поможет => на этом сайте имеются соедующие фреймворки:

Backbone.js JavaScript framework

Express Web framework

jQuery JavaScript framework

Modernizr JavaScript framework

Underscore.js JavaScript framework

Connect Web framework

node.js Programming language

HTML
10 лет назад
Vtech
37 летИрландия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-2)
10 лет назад
$30
1 день
Все сделано на отлично. Небольшие правки внесены без лишних вопросов. Сроки выдержаны как и договаривались. По возможности будем сотрудничать и дальше.
Отличный заказчик. По возможности будем сотрудничать дальше.
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