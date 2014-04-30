Требуется скопировать\сверстать HTML5/js сайт

Нужно сверстать 6 страниц. Главная и 5 внутренних. Макеты в psd. Главная страница уже наполовину сверстана http://4.kvadrata.z8.ru/list4.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скопировать HTML5/java script сайт и сделать его как готовую верстку
адрес сайта satoshi bet .com
Хотелось бы человека с желанием дальнейшего сотрудничества чтоб изменять этот сайт (логотип, функционал когда я все дорисую и добавить свою уникальность)
но сейчас пока нужно просто копию, вот детали:
1. Нужно чтоб сайт также ресайзился под мобилы, ipadы и pc как сейчас
2. Нужно чтоб копия выглядела как верстка, а не просто копия. (чтоб была без лишнего мусора со старого сайта)
3. Еще нужно чтоб было удобно добавлять/убирать кнопки или переводы сайта для знающего html человека. хотя любые варианты приветствуются и/или по скайпу 15–30 минут показать как библиотеками пользоваться. например чтоб кнопки поменять и т.д.
4. Еще чтоб все front-end фишки (html5, java script библиотеки и т.д быле перенесены ивместе с настройками.
5. Чтоб ссылки не ссылались на старый сайт, а все линки на сайте были внутренними.
6. Любые пожелания\рекомендации приветствуются
Если готовы взяться, оставьте свои детали в заявке и я с вами свяжусь
https://docs.google.com/forms/d/1UnVUsNKd-cxQEBe8w86gE2kONlsJEW98rFAui-OgdFc/viewform
Не знаю или поможет => на этом сайте имеются соедующие фреймворки:
Backbone.js JavaScript framework
Express Web framework
jQuery JavaScript framework
Modernizr JavaScript framework
Underscore.js JavaScript framework
Connect Web framework
node.js Programming language
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