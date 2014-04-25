Дизайн и верстка для интернет магазина

Планируется создание 40 сайтов (по 10 страниц, 1 главная страница и 9 в под домене). Каждая страница выполнена в формате одностаничника, и заточена под точный низко частотные запрос. Тематика сайтов: реклама. Макет в PSD. Стоимость ...
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Нужно разработать дизайн и сделать верстку для интернет магазина(пишите в скайп bloodddenhunter)
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