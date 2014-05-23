Верстка сайта и натяжка на CMS

HTML-версткаЗавершен22 заявки315 просмотров
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Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Требуется сверстать и натянуть на CMS (WP, Joomla, Modx) сайт. ТЗ во вложении. Макеты во вложении.

Срок на верстку – 10 дней, на исправления – 4 дня.

Просьба указывать стоимость в у.е = 30 р.

Верстка сайта
10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$330
16 дней
Спасибо Владимиру за качественную и оперативную работу! Я немного сомневался, что возможно сделать все, что было указано по ТЗ, но все было сделано в лучшем виде! Также хочу поблагодарить за отличное обучающее видео по работе с сайтом.
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.
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