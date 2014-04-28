Здравствуйте, есть сайт на модексе, нужно внести в него изменения из ТЗ, которое во вложении, макеты тоже там. Писать только после прочтения ТЗ - http://yadi.sk/d/stcT157MNSGuT Макеты jpg - http://yadi.sk/d/gIDsPzDqLr6Cv