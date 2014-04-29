Привязать форму заказа и форму обратной связи

Для работы операторов используем шаблоны разговоров. По своей структуре он и напоминает дерево. Оператор задает вопрос. Клиент отвечает. Оператор выбирает один из стандартных ответов в шаблоне и соответственно продолжает разговор. Хочу использовать для этого XML (его древовидная ...