Привязать форму заказа и форму обратной связи

HTML-версткаЗавершен1 заявка90 просмотров
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На HTML-лендинге есть форма заказа и форма обратной связи.

Необходимо сделать эти формы рабочими, то есть чтобы они отправляли данные на заданный e-mail. Также нужна проверка заполнения на корректность.

10 лет назад
sergrubc
Сергей 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Задание выполнил очень быстро и качественно. Рекомендую 5+
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
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