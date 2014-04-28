Внести изменения на шапку сайта

Выполнить верстку + поменять метами некоторые блоки на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется внести изменения в шапку сайта, поменять время работы и добавить округ обслуживания.
Какая стоимость?
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