Внести изменения на шапку сайта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки233 просмотра
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требуется внести изменения в шапку сайта, поменять время работы и добавить округ обслуживания.

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10 лет назад
miya_q
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
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