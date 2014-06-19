Сверстать и интегрировать в CMS

$200
HTML-версткаЗавершен20 заявок264 просмотра
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Макеты прилагаются, там главная страница и внутренняя, нужно все это сделать на какой-нибудь надежной и Бесплатной CMS - только не джумла. Сроки небольшие. Есть еще калькулятор стоимости на главной и всплывающие окна. Жду предложений. Пост оплата сразу после завершения (перед переносом на наш хостинг).

10 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
k_chernish
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$200
2 дня
Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству, приятный челок, рад был поработать.
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