Сверстать три простые странички

HTML-версткаЗавершен21 заявка266 просмотров
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Нужно сверстать три страницы по шаблонам для справочника сотрудников

10 лет назад
vakarimas
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Отличная работа, сверстано быстро и аккуратно.
Отличный заказчик с четким заданием и четкой оплатой! Highly RECOMMENDED!
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