Верстка сайта

$50
HTML-версткаЗакрыт19 заявок260 просмотров
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Нужно сверстать 8 простых однотипных страниц. Ничего сложного.

Подробнее лично с исполнителем. Есть возможность сотрудничества на дальнейшие проекты.

Примеры страниц в приложении.

Верстка сайта
10 лет назад
4RW
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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