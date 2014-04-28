Верстка сайта

Нужно сверстать три страницы по шаблонам для справочника сотрудников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать 8 простых однотипных страниц. Ничего сложного.
Подробнее лично с исполнителем. Есть возможность сотрудничества на дальнейшие проекты.
Примеры страниц в приложении.
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