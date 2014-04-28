Верстка сайта

Нужно сделать кросбраузерную верстку главной и всех внутренних страниц сайта, а также натянуть новый дизайн на cms opencart. Возможно нужно будет делать мелкие изменения в psd во время работы. Дизайн прикреплен. p.s. это не мегапроект с мегабюджетом.