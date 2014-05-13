Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен30 заявок484 просмотра
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Добрый день!

Нужно сверстать лендинг из исходника. Исходник в .psd файле.

Указывайте предложения по цене и срокам выполнения работы.

10 лет назад
M_Landing
Михаил 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$150
5 дней
Хорошо сделал верстку. Сначала у меня было ошибочное представление о "резиновом сайте", позже в разговоре разобрались и Евгений сделал то, что нужно.
Всем рекомендую Михаила, как ответственного заказчика, который гарантирует Вам быструю обратную связь и своевременную оплату. Сотрудничество продолжаем дальше.
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