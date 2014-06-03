Необходима верстка 2х страниц

Макеты прилагаются, там главная страница и внутренняя, нужно все это сделать на какой-нибудь надежной и Бесплатной CMS - только не джумла. Сроки небольшие. Есть еще калькулятор стоимости на главной и всплывающие окна. Жду предложений. ...