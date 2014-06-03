Необходима верстка 2х страниц

Верстка лендинга, +выпадающие окна на отправку заявок и заказ обратного звонка, отправка заявок на e-mail и любой lightbox для просмотра фотографий "Наши объекты". Превью макета прилагаю. Оплата - предпочтительно Киви.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
отверстать 2 стр из psd
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