Лендинг

HTML-версткаЗакрыт31 заявка238 просмотров
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Верстка лендинга, +выпадающие окна на отправку заявок и заказ обратного звонка, отправка заявок на e-mail и любой lightbox для просмотра фотографий "Наши объекты".

Превью макета прилагаю. Оплата - предпочтительно Киви.

10 лет назад
auyr
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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