Верстка html+css

КИДАЛО !!!!!! Своою работу выполнил в срок и качественно, после заказчик дал еще подобный проект, оплатить обещал еще 2 дня назад, так этого и не сделал, в скайпе пишет какие-то несвязные предложения в ответ. НЕ ВСЯЗЫВАЙТЕСЬ !!