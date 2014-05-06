Сверстать страничку

HTML-версткаЗавершен30 заявок283 просмотра
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Нужно сверстать одну страничку, что бы она одинаково хорошо отображалась во всех браузерах и мобильных устройствах.

10 лет назад
vint1986
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
hudiakov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все сделал качественно и быстро. Рекомендую как ответственного исполнителя
Отличный заказчик, рекомендую
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