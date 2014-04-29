Верстка макетов в html+css

На сайт установлен шаблон - http://niceface.us/agro/men.html?mode=grid Нужен верстальщик, который сделает правки, чтобы шаблон (стиль) был максимально похож на тот, который в прикрепленном документе. PSD есть Работа в основном в css. Движок - magento Пути к html/php файлам ...
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