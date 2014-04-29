Верстка картинок в футер на сайте

HTML-версткаЗакрыт16 заявок188 просмотров
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Нужно вставить картинки соцсетей в футер сайта.

Картинки находите сами, цвет и размер согласуем.

При наведении должны менять цвет.

10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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