Верстка картинок в футер на сайте

На сайт установлен шаблон - http://niceface.us/agro/men.html?mode=grid Нужен верстальщик, который сделает правки, чтобы шаблон (стиль) был максимально похож на тот, который в прикрепленном документе. PSD есть Работа в основном в css. Движок - magento Пути к html/php файлам ...