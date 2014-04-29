Верстка макета и натяжка на WP

Срочно нужен мега верстальщик с супер знаниями Wordpress. Требуется сверстать макет с логическим меню (в макете 2 уровня меню, "1ур база знаний, 2 ур меню появляется если в категории есть подкатегории")

Более наглядно

1) Главная страница - меню база знаний

2)база знаний - подкатегория без подменю - значит отображается только база знаний (сверху название подкатегории)

3)база знаний-подкатегория с подменю - название подкатегории и отображается подменю ниже база знаний

Так же в сайдбаре нужно сверстать блок с 5 вкладками, на каждую вкладку должна быть возможность закрепить виджет.

Все страницы макета в приложении, пишите цены и сроки