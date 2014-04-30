Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Необходимо поправить верстку на странице - hobbystar.ru/catalogue.php?id=480

Криво отображается в firefox. Доступ к сайту, к сожалению не могу предоставить. Можете скорректировать в firebag и скинуть.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проекте.