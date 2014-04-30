Поправить верстку

HTML-версткаЗавершен7 заявок232 просмотра
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Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Необходимо поправить верстку на странице - hobbystar.ru/catalogue.php?id=480

Криво отображается в firefox. Доступ к сайту, к сожалению не могу предоставить. Можете скорректировать в firebag и скинуть.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проекте.

10 лет назад
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
vkweberti
Владимир 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hudiakov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$1
1 день
Александр отличный верстальщик, за пару минут решил мою проблему. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую
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