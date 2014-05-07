Вёрстка Landing Page

HTML-версткаЗавершен14 заявок217 просмотров
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Фиксированная вёрстка.

js-скрипты:

таймер, всплывающие окна.

Могу предоставить вёрстку с уже готовыми блоками отзывов, форм обратной связи.

От вас: цены, сроки, условия сотрудничества (предоплата и пр.)

10 лет назад
Tarti
Дарья 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Отличный специалист! Верстает аккуратно, "чисто", соблюдает сроки, всегда на связи, вежлив и адекватен в общении. Очень порадовало то, что Дамир пошёл навстречу: придерживался в работе обозначенной структуры блоков. Ведь далеко не все фрилансеры готовы верстать непривычным для себя способом. Сотрудничеством довольна!
Великолепный заказчик, который точно знает что ему нужно. Четкое ТЗ, четкая оплата, отличная коммуникация! Рекомендую всем!
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