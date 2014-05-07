Вёрстка Landing Page

Отличный специалист! Верстает аккуратно, "чисто", соблюдает сроки, всегда на связи, вежлив и адекватен в общении. Очень порадовало то, что Дамир пошёл навстречу: придерживался в работе обозначенной структуры блоков. Ведь далеко не все фрилансеры готовы верстать непривычным для себя способом. Сотрудничеством довольна!