Адаптивная верстка по PSD

(минутная работа но $$$)

Есть сайт на MODx

http://steel2.nemche.bget.ru/

Сделали редизайн главной в двух блоках существующего дизайна

Нужно внести изменения.

Внимание! Верстка адаптивная к мобильным устройствам, планшетам и т.д. свойства адаптивности должны сохраниться в новом варианте.

Так как работа срочная, времени долго разбираться нет, исполнитель должен иметь опыт работы с:

+CSS2,3

+HTML4,5

+адаптивной верстки

+опыт с MODx

В прикреплении дизайн, для понимания того, какие изменения нужно вносить + конечно PSD.