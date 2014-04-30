Редактирование сайта

Добрый день. Есть задание по верстке

Срок - надо приступить сразу.

Оцените и скажите к когда сможете сделать

задание лп сайт

ironsamurais . com/

что нужно ?

1. https://monosnap.com/image/F0GRie2vZRKb0SHblZUKdfHikJDEj6/

2. при отправке контактов отправить человека на стр спасибо. обычно это делается 2 строчками кода курлом.

3. Данные человека отправлять на почту [email protected] в файле где прописывается на какую почту отправлять заявки. возможность задать две почты на которые будут отправляться заявки.