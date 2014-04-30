Верстка страниц

(минутная работа но $$$) Есть сайт на MODx http://steel2.nemche.bget.ru/ Сделали редизайн главной в двух блоках существующего дизайна Нужно внести изменения. Внимание! Верстка адаптивная к мобильным устройствам, планшетам и т.д. свойства адаптивности должны сохраниться в новом варианте. Так как работа срочная, времени ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует хороший и не дорогой верстальщик, умеющий качественно верстать страницы.
Требования:
Опыт
Наличие завершенных проектов в портфолио
Знание
Html 5,4
CSS 3
Jqwery
JS
Ajax
Сейчас есть проект, который нужно сдать сегодня
Ситуация такова, не успеваю доделать все страницы, готов часть работы разделить.
Скину главную, от нее будете делать остальные, далее сдача сегодня.
Оплата своевременно после принятия проекта.
В дальнейшем, если хорошо зарекомендуете в этом проекте, буду работать с вами по верстке.
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