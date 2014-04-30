Верстка страниц

Интересует хороший и не дорогой верстальщик, умеющий качественно верстать страницы.

Требования:

Опыт

Наличие завершенных проектов в портфолио

Знание

Html 5,4

CSS 3

Jqwery

JS

Ajax

Сейчас есть проект, который нужно сдать сегодня

Ситуация такова, не успеваю доделать все страницы, готов часть работы разделить.

Скину главную, от нее будете делать остальные, далее сдача сегодня.

Оплата своевременно после принятия проекта.

В дальнейшем, если хорошо зарекомендуете в этом проекте, буду работать с вами по верстке.