Верстка страниц

HTML-версткаЗакрыт7 заявок182 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует хороший и не дорогой верстальщик, умеющий качественно верстать страницы.

Требования:

Опыт

Наличие завершенных проектов в портфолио

Знание

Html 5,4

CSS 3

Jqwery

JS

Ajax

Сейчас есть проект, который нужно сдать сегодня

Ситуация такова, не успеваю доделать все страницы, готов часть работы разделить.

Скину главную, от нее будете делать остальные, далее сдача сегодня.

Оплата своевременно после принятия проекта.

В дальнейшем, если хорошо зарекомендуете в этом проекте, буду работать с вами по верстке.

10 лет назад
DUOS
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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