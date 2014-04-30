На постоянную основу требуется верстальщик

HTML-версткаЗавершен21 заявка374 просмотра
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Добрый день!

В нашу команду требуется верстальщик.

Отличное знание: HTML, CSS, Навыки работы с js и явоскриптом

Проекты разные от простых до сложных.

Так же разные объемы, от 1 страницы и выше.

Опыт работы и наличие портфолио — обязательно.

Стоимость проектов фиксированная в среднем 2000 - 2500 (Объем постоянный)

Есть тестовое задание. (Оплачивается!!! Но по результатам отбора)

10 лет назад
korogan
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
30 дней
Тестовое задание выполнено, правки сделаны. ПО срокам все очень быстро. Очень достойно. Будем работать!!!
Отлично поработали с Денисом по этому проекту. Все отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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