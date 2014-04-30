Переверстать меню на сайте bitrix

Добрый день! В нашу команду требуется верстальщик. Отличное знание: HTML, CSS, Навыки работы с js и явоскриптом Проекты разные от простых до сложных. Так же разные объемы, от 1 страницы и выше. Опыт работы и наличие портфолио — ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Купил решение в маркет плейс
По поводу формирования меню на сайте...
Функционал нравится а дизайн меню не в стилистике сайта
Необходимо сделать верстку нового меню
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет. Требуется поместить буквально 1 картинку PNG формата поверх слайдера. Сайт имеет адаптивный шаблон + адаптивный слайдер, движок самопис. Очень надеюсь, что кто-нибудь поможет с этим заданием. Картинки приложил. Жду ваших ответов, всем спасибо!HTML-верстка2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Интересует хороший и не дорогой верстальщик, умеющий качественно верстать страницы. Требования: Опыт Наличие завершенных проектов в портфолио Знание Html 5,4 CSS 3 Jqwery JS Ajax Сейчас есть проект, который нужно сдать сегодня Ситуация такова, не успеваю доделать все страницы, готов часть работы разделить. Скину главную, от ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
(минутная работа но $$$) Есть сайт на MODx http://steel2.nemche.bget.ru/ Сделали редизайн главной в двух блоках существующего дизайна Нужно внести изменения. Внимание! Верстка адаптивная к мобильным устройствам, планшетам и т.д. свойства адаптивности должны сохраниться в новом варианте. Так как работа срочная, времени ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть задание по верстке Срок - надо приступить сразу. Оцените и скажите к когда сможете сделать задание лп сайт ironsamurais . com/ что нужно ? 1. https://monosnap.com/image/F0GRie2vZRKb0SHblZUKdfHikJDEj6/ 2. при отправке контактов отправить человека на стр спасибо. обычно это делается 2 ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Скрин дизайна слайдера для оценки http://joxi.ru/iqJgU_3JTJDVaPdCh14 Круговая смена слайдов, изменение количества слайдов. Можно использовать готовый, главное что бы всё работало, при добавлении слайда (в коде html) он появлялся на сайте и не слетал. Цену в заявку обязательно, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно внести некоторые js правки в страницу: - поправить карусель (листает пункты так, что иногда последний пункт видимой области помещается не весь) - сделать чтобы модальные окна закрывались при клике за их пределами - поставить видео (по аналогии ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Фиксированная вёрстка. js-скрипты: таймер, всплывающие окна. Могу предоставить вёрстку с уже готовыми блоками отзывов, форм обратной связи. От вас: цены, сроки, условия сотрудничества (предоплата и пр.)HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо поправить верстку на странице - hobbystar.ru/catalogue.php?id=480 Криво отображается в firefox. Доступ к сайту, к сожалению не могу предоставить. Можете скорректировать в firebag и скинуть. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проекте.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен10 лет назад