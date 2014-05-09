Исправить верстку главной в Vamshop

HTML-версткаЗавершен3 заявки127 просмотров
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Добрый день! После добавления кода одной программы в подвал сайта немного "поплыла" верстка главной(местами), необходимо исправить. Крайне желателен знаток именно этой платформы. Так же необходимо дописать одно условие для "хлебных крошек", чтобы они корректно отображались и не наползали друг на друга. Пишите цену и сроки, пожалуйста.

10 лет назад
Little-Kosh
Полина 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
10 лет назад
$11
1 день
Хороший исполнитель, грамотный. Рекомендую всем.
Приятный в общении заказчик, доходчиво объясняет поставленные задачи и свои мысли. Всем рекомендую.
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