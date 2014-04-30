Дизайн, верстка LandingPage

Добрый день! После добавления кода одной программы в подвал сайта немного "поплыла" верстка главной(местами), необходимо исправить. Крайне желателен знаток именно этой платформы. Так же необходимо дописать одно условие для "хлебных крошек", чтобы они корректно отображались ...