Дизайн, верстка LandingPage

HTML-версткаЗакрыт23 заявки272 просмотра
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Необходимо сверстать посадочную страницу и добавить необходимый функционал (отправка заявки на почту).

Здесь схема страницы http://yadi.sk/d/jyDjaUBiNnmug (текст как здесь)

Исходный текст вот http://yadi.sk/d/KTddxeuaNnn7D

Страницу сделать примерно как тут http://dev.landingpage.bz/amadeus/ с использованием цветовой гаммы как здесь http://pmv73.ru/

Уважаемые фрилансеры, указывайте сроки и стоимость работ.

10 лет назад
orlo
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
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