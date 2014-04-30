Сверстать визитку на joomla

$80
HTML-версткаЗакрыт10 заявок215 просмотров
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PSD макеты имеются. Всю информацию предоставлю посредством переговоров, через скайп. Бюджет 80 у.е. Обязательное требование, быть на связи!

Joomla
10 лет назад
pro1soft
Сергей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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