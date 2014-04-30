Сверстать визитку на joomla

Требуется верстка простой landing page. Без анимации. Из скриптов: счетчик (могу дать скрипт) и форма отправки (дам скрипт)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PSD макеты имеются. Всю информацию предоставлю посредством переговоров, через скайп. Бюджет 80 у.е. Обязательное требование, быть на связи!
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