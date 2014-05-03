Сверстать простую HTML-страницу

Нужно сверстать страницу как на ссылке http://letnee-utro.ru/, сроки до 10 мая, бюджет 30$ если управитесь раньше, будет 40$, если сможете прикрутить к WordPress или Joomla то будет 50$

Требования;

-нормальная верстка (кроссбраузерность)

-код с комментариями(важно!)

-не опаздывать со сроками.

Если все будет нормально будут еще заказы))