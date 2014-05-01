Отредактировать шаблон ucoz

Нужно сверстать страницу как на ссылке http://letnee-utro.ru/, сроки до 10 мая, бюджет 30$ если управитесь раньше, будет 40$, если сможете прикрутить к WordPress или Joomla то будет 50$ Требования; -нормальная верстка (кроссбраузерность) -код с комментариями(важно!) -не опаздывать со сроками. Если ...