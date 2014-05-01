Необходима верстка десятка не сложных макетов psd под мобильные браузеры с анимацией на jQuery (без адаптаций, просто резиновых) Пример простенькой реализации http://xserf.org/secure/test/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изменить дизайн раздела каталога.
в приложении что должно быть.
так же надо установить модуль экспорта импорта товаров.
напишите стоимость за работу.
cms opencart
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