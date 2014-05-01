Верстка html+css

HTML-версткаЗакрыт22 заявки319 просмотров
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За сегодня нужно сверстать все макеты. ПСД есть. Макеты простые. Очень срочный проект. Могу поделить на два исполнителя. Кто готов работать.

HTMLCSS
10 лет назад
z-zara
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-4)
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