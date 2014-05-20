Верстка под мобильные устройства

HTML-версткаЗавершен7 заявок197 просмотров
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Необходима верстка десятка не сложных макетов psd под мобильные браузеры с анимацией на jQuery (без адаптаций, просто резиновых)

Пример простенькой реализации http://xserf.org/secure/test/

10 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-2)
10 лет назад
$50
2 дня
Работу получил во время, но не законченную. В то же время не могу поставить отрицательный отзыв, так как по факту процентов 90 я получил... В общем не знаю с чем это связано, с некомпетентностью или все таки со сложностью поставленной задачи, но работа не закончена, продолжать искать решение Михаил отказался, 15% оплаты вернул. Понравилось что человек практически всегда на связи. Не рекомендую работать по предоплате.
отличный заказчик, рекомендую
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