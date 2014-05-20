Верстка под мобильные устройства

Работу получил во время, но не законченную. В то же время не могу поставить отрицательный отзыв, так как по факту процентов 90 я получил... В общем не знаю с чем это связано, с некомпетентностью или все таки со сложностью поставленной задачи, но работа не закончена, продолжать искать решение Михаил отказался, 15% оплаты вернул. Понравилось что человек практически всегда на связи. Не рекомендую работать по предоплате.