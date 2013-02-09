Написать софт для VK

Будет цикл задач по последовательному переливанию данных из одного формата в другой. Требуется разработчик, хорошо знакомый с bash, чтобы реализовать их на высоком уровне производительности. Каждая задача - отдельный заказ. Задача 1. Нужно рассортировать полупроводки по ...
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Нужно написать программу для взаимодействия с пользователями вконтакте с привязкой к железу. Должна уметь удалять\добавлять друзей, отсылать сообщения. Полее подробнее в приватных сообщениях.
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