Доработка python приложения

$250
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Есть программа

http://torrent-search.sourceforge.net/

Нужно

1)Перевести, поменять иконки, поменять название(в том числе и в инсталляторе)

2)Написать автоапдейтер.

Эта задача состоит из 2 программ:

1. Софт который будет при загрузки компьютера проверять наличие обновления(Гет запрос на сервер), сверять текущую версию с последний и при необходимости обновляться.

2. Софт напоминающий по виду обычный инсталлятор, только без лишних вопросов про папку инсталляции и лиц соглашение.

Тут 2 окна

На первом просим разрешение у пользователя

На втором показываем процесс загрузки и установки.

Так же должна быть возможно добавить дополнительные окна.(Например для яндекс бара)

Проект срочный. Оплата по договоренности.

icq 600906090

skype blackcrownbiz

Python
11 лет назад
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Дмитрий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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