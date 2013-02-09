Доработка python приложения

Доброго времени суток! Ищу программиста , имеющего опыт написания приложений (на delphi, C) в функции которых входит авторизация с использованием сертификата имени и пароля на https web ресурсе. Подробности проекта при личном общении. Жду сообщений от специалистов знающих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программа
http://torrent-search.sourceforge.net/
Нужно
1)Перевести, поменять иконки, поменять название(в том числе и в инсталляторе)
2)Написать автоапдейтер.
Эта задача состоит из 2 программ:
1. Софт который будет при загрузки компьютера проверять наличие обновления(Гет запрос на сервер), сверять текущую версию с последний и при необходимости обновляться.
2. Софт напоминающий по виду обычный инсталлятор, только без лишних вопросов про папку инсталляции и лиц соглашение.
Тут 2 окна
На первом просим разрешение у пользователя
На втором показываем процесс загрузки и установки.
Так же должна быть возможно добавить дополнительные окна.(Например для яндекс бара)
Проект срочный. Оплата по договоренности.
icq 600906090
skype blackcrownbiz
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