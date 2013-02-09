Loxone <-> HDL

Добрый день!

Мне нужно решить следующую задачу:

Есть контроллер умного дома Loxone – PLC с неплохими возможностями, подключаемый к Ethernet интерфейсу с интерактивной средой конфигурирования (Windows). Базовые протоколы – HTTP, UDP, Websocket.

Это ссылочка, описывающая его возможности по взаимодействию через http и websocket:

http://www.loxone.com/Pages/en/service/DOCUMENTATION/Remote-control/Kommunikationslogik/UebersichtFernsteuerung.aspx

это про udp, правда без конкретики

http://www.loxone.com/Pages/en/service/DOCUMENTATION/Programmierung-LoxPLAN/Communication-with-UDP/Communication-with-UDP.aspx

Есть возможность написания собственных программных модулей

http://www.loxone.com/Pages/en/service/DOCUMENTATION/Programmierung-LoxPLAN/Pico-C-scripts/Skripte-programmieren.aspx

посмотрите там еще документацию, может быть полезная информация где-то рядом.

C другой стороны есть система умного дома HDL Smart Bus, построенная на RS485 интерфейсе с контроллером Ethernet (TCP/IP) и своей средой конфигурирования, работающей тоже под Windous. Есть SDK для обработки команд

Эта система хороша своими комплексными датчиками 8 в 1, 12 в 1

http://www.hdlchina.com/Products_details.asp?cpid=217

http://www.hdlchina.com/Products_details.asp?cpid=216

Хотелось бы научить Loxone (и меня) работать с датчиками 8-1, 12-1 в части:

1. Читать входы, управлять выходами, запускать сценарии,

2. Работать с ИК приемником и передатчиком

Задача может быть разбита на эти же составные части.

Решение не должно базироваться на дополнительных аппаратных средствах (компьютерах) в режиме исполнения.

У меня готов стенд Loxone, могу собрать часть HDL. На время разработки эти стенды будут Вам предоставлены с ПО конфигурирования.

От Вас хотелось бы получить информацию о Вашей готовности к решению этой задачи, стоимости и сроках.

Готов ответить на любые вопросы по телефону 89166947911

С уважением, Олег

[email protected]