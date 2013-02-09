Loxone <-> HDL

Нужно написать программу для взаимодействия с пользователями вконтакте с привязкой к железу. Должна уметь удалять\добавлять друзей, отсылать сообщения. Полее подробнее в приватных сообщениях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мне нужно решить следующую задачу:
Есть контроллер умного дома Loxone – PLC с неплохими возможностями, подключаемый к Ethernet интерфейсу с интерактивной средой конфигурирования (Windows). Базовые протоколы – HTTP, UDP, Websocket.
Это ссылочка, описывающая его возможности по взаимодействию через http и websocket:
http://www.loxone.com/Pages/en/service/DOCUMENTATION/Remote-control/Kommunikationslogik/UebersichtFernsteuerung.aspx
это про udp, правда без конкретики
http://www.loxone.com/Pages/en/service/DOCUMENTATION/Programmierung-LoxPLAN/Communication-with-UDP/Communication-with-UDP.aspx
Есть возможность написания собственных программных модулей
http://www.loxone.com/Pages/en/service/DOCUMENTATION/Programmierung-LoxPLAN/Pico-C-scripts/Skripte-programmieren.aspx
посмотрите там еще документацию, может быть полезная информация где-то рядом.
C другой стороны есть система умного дома HDL Smart Bus, построенная на RS485 интерфейсе с контроллером Ethernet (TCP/IP) и своей средой конфигурирования, работающей тоже под Windous. Есть SDK для обработки команд
Эта система хороша своими комплексными датчиками 8 в 1, 12 в 1
http://www.hdlchina.com/Products_details.asp?cpid=217
http://www.hdlchina.com/Products_details.asp?cpid=216
Хотелось бы научить Loxone (и меня) работать с датчиками 8-1, 12-1 в части:
1. Читать входы, управлять выходами, запускать сценарии,
2. Работать с ИК приемником и передатчиком
Задача может быть разбита на эти же составные части.
Решение не должно базироваться на дополнительных аппаратных средствах (компьютерах) в режиме исполнения.
У меня готов стенд Loxone, могу собрать часть HDL. На время разработки эти стенды будут Вам предоставлены с ПО конфигурирования.
От Вас хотелось бы получить информацию о Вашей готовности к решению этой задачи, стоимости и сроках.
Готов ответить на любые вопросы по телефону 89166947911
С уважением, Олег
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