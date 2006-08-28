Более восьми лет я занимаюсь проектированием и разработкой программного обеспечения, преимущественно на платформе Windows. За это время мной накоплены превосходные знания технологий и средств разработки приложений. Последние пять лет основная моя специализация осуществляется непосредственно на платформе Microsoft .NET и сервере баз данных Microsoft SQL Server с использованием среды разработки Visual Studio (язык C#). Кроме того, у меня есть положительный опыт работы на Delphi, PHP/MySQL и Cold Fusion.

Я всегда стремлюсь к высокому уровню разработки приложений, написанию грамотного и безопасного кода, склоняюсь к объектно-ориентированным механизмам, использую наработанные годами профессиональной практики правила, стараюсь использовать распространенные шаблоны проектирования и стандарты (design patterns and best practices), максимально оптимизировав их под конкретные задачи проекта. Ориентируюсь на доскональное изучение деталей каждого проекта, вполне организованный в работе, могу самостоятельно завершать проекты вовремя и качественно.

Если Вы нуждаетесь в надежном, аккуратном, масштабируемом и расширяемом программном обеспечении или web сайте, то я - действительно тот человек, который может это сделать для Вас. Список выполненных работ готов предоставить по требованию.