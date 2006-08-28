Необходимо разработать тему (ResourceDictionary) для WPF контролов (кнопки, списки, датагрид и прочее) в соответсвии с корпоративным стилем организации (бело-серо-красно-оранжевая палитра). Конечный XAML должен быть совместим с четвертым .NET фрэймворком и поддерживать новые контролы (календарь, групировка ...
Более восьми лет я занимаюсь проектированием и разработкой программного обеспечения, преимущественно на платформе Windows. За это время мной накоплены превосходные знания технологий и средств разработки приложений. Последние пять лет основная моя специализация осуществляется непосредственно на платформе Microsoft .NET и сервере баз данных Microsoft SQL Server с использованием среды разработки Visual Studio (язык C#). Кроме того, у меня есть положительный опыт работы на Delphi, PHP/MySQL и Cold Fusion.
Я всегда стремлюсь к высокому уровню разработки приложений, написанию грамотного и безопасного кода, склоняюсь к объектно-ориентированным механизмам, использую наработанные годами профессиональной практики правила, стараюсь использовать распространенные шаблоны проектирования и стандарты (design patterns and best practices), максимально оптимизировав их под конкретные задачи проекта. Ориентируюсь на доскональное изучение деталей каждого проекта, вполне организованный в работе, могу самостоятельно завершать проекты вовремя и качественно.
Если Вы нуждаетесь в надежном, аккуратном, масштабируемом и расширяемом программном обеспечении или web сайте, то я - действительно тот человек, который может это сделать для Вас. Список выполненных работ готов предоставить по требованию.
- Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дизайн сайта, который будет хранить информацию об европейской версии игры Combat Arms (http://combatarms.nexoneu.com). Нужен только рисованный дизайн главной и внутренней страницы, верста не нужна.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать клиентскую часть: редакторы таблиц, аналитика и выборка данных, печатные отчеты, экспорт данных в разные форматы (из XML DataSet посредством XSLT и XSL-FO). База данных и бизнес-логика (SOAP веб-служба) будут создаваться отдельно нашими силами. ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно повысить качество зверушки и убрать грязь на фотографии. Потом наложить радиальный градиент на фон как показано на рисунке, чтобы верхняя и левая грань были белыми и при этом зверушка осталась видна полностью. Сгладить края ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Необходимо вписать дизайн страницы блога в существующий дизайн сайта (существующий дизайн простенький шаблон). Каждая статья блога имеет: категорию статьи, количество просмотров, дата публикации, заголовок, затравку, контент. Блог может отображаться двумя способами: список статей, статья блога. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад