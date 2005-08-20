Требуется написание XML Web-Сервиса, который будет работать с удаленным веб-сайтом по отправке SMS-сообщений. Удаленный сервер требует POST-авторизации по логину/паролю, после чего во внутренней части появляется возможность отправки сообщения на указанный номер. Нужно добраться до этого ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $20
Требуются веб-дизайнеры на постоянную работу, связанную с разработкой типовых шаблонов. Работа конвейерная, будут ставиться простые тематические задачи. Например создать 20 шаблонов на опеределенную тему. Особенной оригинальности шаблоны конечно не требуют, но определенный шарм в них конечно ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требуется специалист либо группа специалистов для внедрения и дальнейшей поддержки готового решения для собственного блог-сервиса. Рассматриваются любые варианты. Предпочтение будет отдано решению на движке от livejournal или аналогичному по функциональности. Допускается как приобретение платного софта, ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требуется софт, обеспечивающее безопасный (с точки зрения соблюдения авторских прав) просмотр различных файлов (в основном Flash-роликов, аудио- и видео- файлов ) и обеспечивающий защиту от копирования/дублицирования. Общий механизм системы, как предполагается, должен быть следующим: 1. Непубличное ПО ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Треубется специалист или группа специалистов, для запуска торгового комплекса на базе osCommerce. Работы будут включать в себя кастомизацию отдельных модулей системы, интеграцию с существующей БД клиентов и платежной системой, реализацию партнерской программы и т.д. Так ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад