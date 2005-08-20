Требуется написание XML Web-Сервиса, который будет работать с удаленным веб-сайтом по отправке SMS-сообщений. Удаленный сервер требует POST-авторизации по логину/паролю, после чего во внутренней части появляется возможность отправки сообщения на указанный номер. Нужно добраться до этого ...