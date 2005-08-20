User007

Гость User007

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Граббер на ASPNET

    $100

    Требуется написание XML Web-Сервиса, который будет работать с удаленным веб-сайтом по отправке SMS-сообщений. Удаленный сервер требует POST-авторизации по логину/паролю, после чего во внутренней части появляется возможность отправки сообщения на указанный номер. Нужно добраться до этого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Серия веб-шаблонов

    $20

    Требуются веб-дизайнеры на постоянную работу, связанную с разработкой типовых шаблонов. Работа конвейерная, будут ставиться простые тематические задачи. Например создать 20 шаблонов на опеределенную тему. Особенной оригинальности шаблоны конечно не требуют, но определенный шарм в них конечно ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Выбор, кастомизация и поддержка блог-сервиса

    $1000

    Требуется специалист либо группа специалистов для внедрения и дальнейшей поддержки готового решения для собственного блог-сервиса. Рассматриваются любые варианты. Предпочтение будет отдано решению на движке от livejournal или аналогичному по функциональности. Допускается как приобретение платного софта, ...

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка защищенного Flash-плеера

    $1000

    Требуется софт, обеспечивающее безопасный (с точки зрения соблюдения авторских прав) просмотр различных файлов (в основном Flash-роликов, аудио- и видео- файлов ) и обеспечивающий защиту от копирования/дублицирования. Общий механизм системы, как предполагается, должен быть следующим: 1. Непубличное ПО ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются специалисты по osCommerce

    $1000

    Треубется специалист или группа специалистов, для запуска торгового комплекса на базе osCommerce. Работы будут включать в себя кастомизацию отдельных модулей системы, интеграцию с существующей БД клиентов и платежной системой, реализацию партнерской программы и т.д. Так ...

    PHPMySQL
    Настройка сервера/ПО8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Shevron
Раду 
46 летМолдова
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Граббер на ASPNET
Оплата получена сполна, даже более обговоренной суммы.
Работа выполнена потрясающе качественно и быстро! Рекомендую!
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