Для сайта нужно настроить рекламную кампанию в google.adwords при которой: пользователям, гуляющим по другим сайтам будет показываться реклама нашего же сайта с предложением вернуться и выполнить какое-то действие (ретаргетинг) от исполнителя нужны чёткие инструкции: 1. Что нужно разместить ...