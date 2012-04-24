Продвижение сайта

$2500
Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок315 просмотров
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Цель топ 3 по основным запросам.

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Поисковая система гугл, регион Украина.

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12 лет назад
kozhevnikovy
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
artem_seo
Артем 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
12 лет назад
$2500
90 дней
Взял Артема в роли исполнителя на несколько своих проектов. Проделанной работой очень доволен. Всегда на связи и готов проконсультировать по любым вопросам, прекрасно сработался с нашей командой , так как прекрасный профессионал своего дела и не лупит заоблачных цен. Буду передавать и остальные проекты ему в работу. Поработать с ним будет очень полезно именно людям из Украины, так как в отличии от почти всех специалистов рунета, Артем как нельзя лучше понимает именно наш рынок и дает дельные советы.
Хороший заказчик, четкие задачи, понимание дела и главное оплата вовремя и в полном объеме. С вами приятно работать.
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