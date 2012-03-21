Оптимизация, редактирование товаров.

Требуется продвижение строительного сайта в топ 3 яндекса по следующим запросам; асфальтирование благоустройство территорий укладка асфальта укладка тротуарной плитки укладка брусчатки сайт http://moskladka.ru/ домену 2 года . продвижение идет 2 месяца начало третьего, текст уникальный! укажите итоговую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги.
Интернет магазин на Joomla.
Требуется для сайта http://cosmo-lux.com :
- оптимизация кода под поисковые системы гугл, яндекс
-для каждого товара прописать титлы, дискрипшины, кейвордсы
- поменять цены в каждом товаре
-сделать картинки уникальными со своим названием
Более подробно опишу задачи при личном общении.
Укажите стоимость работ, срок.
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