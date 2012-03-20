Нужно провести работы по сео оптимизации модулей на Wordpress. Минимум - уникальные заголовки и прочие теги метатеги, перелинковка страниц и карта сайта в формате xml, лайки социальных сетей. Точного списка модулей у меня нет, но ...
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Требуется поднятие ТИЦ сайту http://zonesoftware.ru
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