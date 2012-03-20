Оптимизировать, установить Seo модули на wordpress

Нужно провести работы по сео оптимизации модулей на Wordpress.

Минимум - уникальные заголовки и прочие теги метатеги, перелинковка страниц и карта сайта в формате xml, лайки социальных сетей.

Точного списка модулей у меня нет, но полагаю что это список стандартных модулей в размере 10-12 штук. Может быть больше? я не против, главное чтобы были по делу. В перввую очередь нужна xml карта.

Моя аська 219539874

Жду предложений (список модулей, который должн быть поставлен на сайт, а также цену и сроки)

Личку не читаю.