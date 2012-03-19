Ведение группы ВКонтакте.

Всем Привет! Для дальнейшего продвижения нуждаюсь во внутренней оптимизации интернет-магазина. А именно: - исправления всех ошибок - подготовка к дальнейшему продвижению - хочется вывести все страницы из под фильтра - для 500 страниц написать тайтлы, дескрипшны, альты и h1 для связи ...
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